Surreale all'Olimpico: Hummels si riscalda e lo stadio esplode

Hummels infiamma l'Olimpico: cosa è successo nell'intervallo

Infatti il difensore tedesco arrivato nella capitale da svincolato nell'intervallo della partita all'Olimpico contro il Bologna ha fatto sussultare tutto lo stadio semplicemente riscaldandosi. Applausi, standing ovation e cori per lui in attesa del suo esordio da titolare, rimandato ancora una volta. Neanche nella sfida contro la squadra di Italiano il difensore è partito dal primo minuto, e ieri è spuntato un suo like ironico sui social su questa situazione. Per rispondere all'entusiasmo dei tifosi, Hummels ha ringraziato e applaudito verso di loro. Evidentemente, oltre alla stima per Hummels, gli applausi sono stati uno scherno evidente a Juric e alla sua scelta di non impiegarlo praticamente mai.