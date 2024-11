Ghisolfi e l'imbarazzo in sala stampa: non risponde su De Rossi

Roma, Ghisolfi sull'eventuale ritorno di De Rossi

Il momento, ovviamente, è molto delicato e non è mancato un momento di imbarazzo in sala stampa. A Ghisolfi è stato chiesto direttamente da Sky se tra le opzioni al vaglio per la guida tecnica ci fosse quella di richiamare in panchina Daniele De Rossi. Ghisolfi ha glissato: "Serve calma, ci sono varie scelte da fare. I Friedkin hanno in mente un progetto a lungo termine".