Roma, tutti i nomi per il nuovo allenatore: sogno Allegri, prende quota il Garcia Bis

Il sogno Allegri

Così come Max Allegri, un altro tecnico che naturalmente è nella parte alta dell’elenco di Ghisolfi, anche lui però non contattato. L’ex Juventus conosce la squadra, la situazione nell’ambiente giallorosso e potrebbe essere anche intrigato da questa sfida, come lo fu Mourinho. Ieri sera era in tribuna a San Siro per Inter-Napoli: una presenza che naturalmente non è passata inosservata in vista della prossima sfida di campionato dopo la sosta tra gli azzurri di Conte e la Roma. Se Allegri dovesse ricevere in queste ore una chiamata da Ghisolfi, di certo non ne farebbe una questione economica: al momento però rimane una suggestione. Trattative non ce ne sono state anche se nei giorni scorsi Allegri avrebbe incontrato Giuntoli, il direttore della Juve, in prospettiva di un possibile nuovo lavoro altrove.