"Vedere la Roma così mi fa impazzire": e Totti mette like su Instagram

Day after amarissimo per i tifosi della Roma e per icone giallorosse come Francesco Totti, protagonista anche attraverso un semplice like sui social. Segnale di dissenso, nei confronti della gestione Friedkin, che è arrivato a margine del post pubblicato su Instagram dall'ex presidentessa Rosella Sensi, che ha preso posizione dopo la sconfitta che ha condannato definitivamente Ivan Juric.