Rublev snobba lo chef a cinque stelle: si fa consegnare la cena a domicilio

TORINO - Hotel a cinque stelle e cena con il delivery. Succede di tutto alle Nitto Atp Finals 2024 di Torino, dove i migliori otto tennisti del mondo si sfidano per uno dei tornei più iconici del circuito. L’organizzazione ha scelto per i protagonisti il miglior hotel della città, ma evidentemente qualcuno non è soddisfatto della proposta gastronomica dello chef stellato. Andrey Rublev ha risolto senza fare clamore, ordinando una cena su Glovo.