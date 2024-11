Caressa, sfogo in diretta tv sulla Roma: "E ora rivedete la posizione di Mourinho"

Dopo un inizio di stagione così complicato per la Roma, viene naturale guardare al passato con un po' di nostalgia e rivalutare alcune situazioni. Durante Sky Calcio Club, Fabio Caressa ha espresso la sua opinione sulle difficoltà dei giallorossi: "Alla luce di quello che sta succedendo ora alla Roma, andrebbe rivista la posizione di Mourinho. Non ha fatto benissimo nell'ultimo periodo, ma evidentemente una pezza ce l'aveva messa". Infatti, senza lo Special One, stanno venendo fuori sempre più chiaramente le mancanze del club giallorosso, soprattutto dal punto di vista dirigenziale, compresa la lunga assenza dei Friedkin dalla Capitale.

Caressa: "Un allenatore straniero verrebbe esonerato" Parlando di chi potrebbe essere il successore di Juric sulla panchina della Roma, Caressa ha le idee chiare: "Se dovesse arrivare un allenatore straniero, a marzo ci troveremmo davanti a un altro esonero. Certe stagioni sono così. Da subito con Juric non vedevo un orizzonte, neanche i giocatori ci credevano. Ci ha messo anche del suo, sicuramente non è il colpevole principale ma non ha fatto bene. Credo che Ranieri tornerebbe ad allenare solo la Roma”.

Costacurta e Bergomi: "Alla Roma serve un tecnico italiano" Dello stesso parere anche Costacurta, molto critico nei confrontin dei Friedkin: “Devono spingere verso un allenatore italiano. Forse non capiscono la situazione ed è ancora più grave, la stagione sta precipitando. Secondo me Allegri sarebbe l’ideale”. Bergomi punta sull'esperienza di chi ha già allenato a Trigoria: “I tempi per i Friedkin sono stretti, devono scegliere un italiano che conosca l’ambiente. Da fuori vedo una disorganizzazione enorme, è una brutta situazione. Andrei su Ranieri”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA