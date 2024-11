De Rossi: "Mai più alla Roma? Mai detto, è casa mia". Poi cena con Spalletti

"Io mai più a Trigoria? Io veramente non l'ho mai detto". Così Daniele De Rossi, intervenuto ai microfoni della Rai in occasione dell'inserimento nella Hall Of Fame del calcio italiano a Firenze. Le dichiarazioni arrivano nel giorno successivo all'esonero di Ivan Juric, che gli era succeduto dopo quattro giornate di Serie A.