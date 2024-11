Roma, risonanza al ginocchio per Dovbyk: come sta e cosa è successo

Artem Dovbyk sta bene. È questo l'esito di una risonanza al ginocchio fatta ieri dall'attaccante ucraino. Dovbyk avvertiva fastidio dopo un colpo preso in partita al ginocchio, quello operato al crociato, che già da qualche settimana gli procurava un po' di dolore. Ieri per lui risonanza e terapie, oggi la partenza per i due impegni con la nazionale ucraina contro Georgia e Albania. Nessuno vuole correre rischi: Dovbyk sarà valutato dallo staff della sua selezione che poi, d'accordo con i medici della Roma, deciderà se tenerlo in ritiro o rimandarlo in Italia.