Retroscena Montella: quando cambiò la vita e la carriera di Lorenzo Pellegrini

Vincenzo Montella è in piena corsa per la panchina della Roma. L'attuale ct della Turchia, che a Roma ha giocato e già allenato, è legato anche al capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini. Montella è stato infatti il primo ad andare oltre le caratteristiche fisiche del giocatore, quando nel 2009 decise di arretrare la posizione in campo del giovanissimo, da attaccante a centrocampista.