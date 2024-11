De Rossi torna sui social dopo la Roma: cosa ha scritto e le reazioni dei tifosi

De Rossi torna sui social: cosa ha scritto

Nessun riferimento alla Roma però, con De Rossi che ha dedicato un post per la sua introduzione nell'Hall of Fame del calcio italiano: "È un grande onore essere entrato a far parte della Hall of Fame del calcio italiano. Ringrazio la Figc, la Fondazione Museo del Calcio e la giuria dei giornalisti sportivi, per avermi inserito tra i calciatori che hanno scritto la storia del nostro calcio. Leggere i nomi di chi mi ha preceduto mi lascia incredulo e infinitamente orgoglioso. Grazie". I commenti, però, sono quasi completamente di tifosi della Roma, tra messaggi di stima, di scuse e anche richieste per un suo ritorno in giallorosso.