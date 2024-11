Hummels e il post con il telefono in mano: tutti i compagni mettono like

Poco da dire: Mats Hummels sa usare i social. E magari, con la carriera che ha alle spalle, si può anche permettere una leggerenza che molti dei suoi compagni faticano ad avere. Non è un caso che dopo la sconfitta contro il Bologna e l'esonero di Juric nessuno abbia detto una parola. Hummels, invece, non solo ha pubblicato ieri delle storie mentre era impegnato in uno shooting ma oggi ha postato una foto che, anche in un momento complicato, ha fatto sorridere tanti romanisti.