Non solo Dybala: le garanzie che ha chiesto Ranieri ai Friedkin

ROMA - Eccolo, arriva. Dopo mezza giornata di suspense in più, tanto per esaltare l’attitudine cinefila dei Friedkin, Claudio Ranieri è diventato l’allenatore della Roma per la terza volta . Cinque anni fa accettò la proposta di Pallotta per sole 12 settimane, perché «quando la Roma chiama, io devo rispondere di sì». Stavolta la sua esperienza in panchina durerà di più: 26 partite di campionato, almeno 4 di Europa League e almeno 1 di Coppa Italia, nella logica speranza di prolungare la presenza nelle coppe. I proprietari non hanno indicato un obiettivo preciso da raggiungere, né avrebbero potuto farlo ripartendo dalla misera dote di 13 punti in 12 giornate, se non il ripristino della serenità, a Trigoria e fuori. È vero che nell’appassionante campionato 2009/10, quando Ranieri subentrò a Spalletti, i punti erano solo 14 allo stessa tappa del giro. Ma quella squadra aveva valori e individualità che nella Roma di oggi mancano . E poi la cavalcata (quasi) storica fu raccontata come un miracolo, che venne vanificato dal controsorpasso dell’ Inter di Mourinho . Ranieri si accontenterebbe stavolta di suonare la famosa campanella dei tempi inglesi, per ordinare agli alunni la fine della ricreazione. Sistemare la classifica è la priorità . Il resto si vedrà strada facendo.

Il Ranieri-ter è cominciato in modo singolare. Un uomo di 73 anni che abita ai Parioli è stato obbligato a volare a Londra insieme alla moglie e al procuratore per firmare il contratto con la Roma. I Friedkin, decisamente impopolari in questo periodo, hanno preferito riceverlo al Claridge’s, hotel a cinque stelle frequentato dai vip nella zona extralusso di Mayfair. Ma la questione economica non è stata un problema reale. Ciò che Ranieri ha chiesto è una serie di garanzie dalla proprietà sul piano di rafforzamento , non tanto della squadra quanto della compagine societaria. Sull’impegno e sull’interesse, insomma. I due Friedkin con i loro collaboratori più fidati e con Ghisolfi, arrivato all’ultimo momento, lo hanno rassicurato. Non è dato sapere se Ranieri abbia voluto chiarire il senso dell’intervista molto critica dello scorso 21 ottobre , in cui aveva attaccato frontalmente la Roma per la disorganizzazione e l’improvvisazione generate dall’esonero di De Rossi . Ma evidentemente gli interlocutori hanno condiviso le sue parole, riconoscendo nei fatti i loro errori di valutazione.

Per il tecnico garanzie e carta bianca su Dybala

Durante la chiacchierata pare si sia parlato del caso Dybala, in particolare del contratto che si rinnoverà in automatico tra 7-8 partite da 45 minuti. È uno degli argomenti che avevano spinto i Friedkin ad accelerarne l’addio l’estate scorsa. Ranieri però avrà carta bianca nell’area tecnica. Non gli è stata sottoposta alcuna restrizione. Per quanto riguarda il futuro, cioè la prossima stagione, non è escluso che Ranieri possa trattenersi a Trigoria con un ruolo dirigenziale. Ma questo tema non è stato trattato durante la lunga riunione nel cuore di Londra.

Roma, come si è arrivati alla scelta di Ranieri

«Non è stata una seconda scelta, è stata una scelta» avrebbe detto Franco Baldini, soprannominato Testa Grigia proprio da Ranieri. Il percorso intellettuale e operativo che ha condotto verso il grande ex è stato laborioso, ha passato momenti di dibattito forte anche tra padre e figlio e ha richiesto qualche giorno in più di quanto sarebbe stato auspicabile, visto che Juric era già stato sfiduciato da due settimane dopo il 5-1 di Firenze. Sui laptop dei Friedkin l’unica altra candidatura che era stata esaminata attentamente, nell’ottica di un contratto breve, era quella di Vincenzo Montella. Gli altri contatti, più o meno concreti, erano solo esplorativi. Ma per varie ragioni, i Friedkin hanno puntato su Ranieri proprio come fecero nell’emergenza Rosella Sensi e Jim Pallotta. «Pronti! Arrivano i nostri» ha detto sorridendo il nuovo allenatore prima di salire a bordo del volo British Airways 558 decollato dall’aeroporto di Heathrow. «Una bella gatta da pelare? Mi hanno chiamato per questo...». È sbarcato in serata a Fiumicino e oggi pomeriggio - la ripresa è stata posticipata ad hoc - indosserà la tuta e dirigerà il primo allenamento a Trigoria. Non vedeva l’ora.