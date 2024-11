Ranieri alla Roma, l'incredibile previsione dell'intelligenza artificiale a ottobre

Claudio Ranieri è il prescelto per il dopo Juric , ma l'intelligenza artificiale aveva previsto ben altro a pochi giorni dall' esonero di Ivan Juric . Lo scorso 30 ottobre , infatti, la prima influencer e tifosa virtuale si era espressa sul possibile sostituto del tecnico croato, chiamando in causa anche Daniele De Rossi , Massimiliano Allegri e Roberto Mancini , oltre a Sir Claudio.

Roma, l'incredibile previsione dell'intelligenza artificiale per il dopo Juric

Il pronostico che non ti aspetti. Creata interamente con l'AI e certificata da Meta, la prima tifosa virtuale della Roma aveva consultato ChatGPT per prevedere il nome dell'allenatore che avrebbe potuto sostituire Ivan Juric, esonerato dopo il ko interno con il Bologna. Con l'ausilio di un algoritmo avanzato e di un team di esperti del mondo del calcio, l'avatar digitale chiamato Francesca Giubelli ha stilato una serie di quote per i candidati alla panchina giallorossa, estratti dall'intelligenza artificiale: Daniele De Rossi risultava quotato 1.75, per via della "relazione molto stretta con la squadra e l’ambiente", mentre il possibile ritorno di Claudio Ranieri veniva dato a 3.25. Più lontani, invece, Massimiliano Allegri e Roberto Mancini, rispettivamente a quota 5.00 e 7.00. E alla fine l'ha spuntata proprio l'ex manager del Leicester, "smentendo" anche la previsione dell'AI.