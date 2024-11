Pellegrini e la frase ai tifosi della Roma fuori Trigoria: "La maglia la rispetterò sempre"

ROMA - Il momento nero della Roma avvolge tutti, tifosi e giocatori. L'arrivo di Claudio Ranieri come nuovo tecnico ha riportato per lo meno l'entusiasmo che sembrava ormai smarrito, in attesa di avere risposte anche sul campo. Intanto continua ad essere molto teso il rapporto tra il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini e i tifosi giallorossi. Oggi, all'uscita da Trigoria, il centrocampista si è fermato per parlare con un alcuni tifosi insoddisfatti fuori dai cancelli del centro sportivo: "Abbiamo sempre rispettato gli allenatori. Siamo consapevoli di quello che sta succedendo e siamo dispiaciuti come voi. Cerchiamo di fare il possibile e potete dire quello che volete ma da parte mia non accadrà mai che mancherà il rispetto per la maglia della Roma", ha detto il capitano giallorosso.