Esuberante e trasparente: tutti i retroscena della conferenza di Ranieri

L' amore di Ranieri per la Roma è nell’esuberanza delle risate, delle espressioni testaccine, delle parole emozionate. Ma si esplicita anche attraverso gli interventi decisi - addirittura tre in 41 minuti di conferenza stampa - che si sovrappongono alle risposte in francese del direttore sportivo, Florent Ghisolfi, seduto al suo fianco per accompagnarne l’investitura ufficiale. Il baronetto non vedeva l’ora di ritrovarsi lì, dentro a un centro sportivo «che nemmeno riconosco per quanto è cambiato», con la frenesia di chi pensa di vincere anche questa sfida. Ranieri maneggia con cura la comunicazione, affronta ogni argomento con chiarezza, perché non ha smesso di essere allenatore e ha già cominciato a sentirsi un dirigente. Dentro a questa fusione di ruoli, tra presente e futuro, può rinascere un piano credibile dei Friedkin.