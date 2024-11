Retroscena Hummels: Juric nello spogliatoio e la doccia interrotta all'improvviso

Dopo aver giocato solo pochi minuti contro la Fiorentina, Mats Hummels si trova di fronte al terzo allenatore della sua esperienza giallorossa. A Roma, è nuovamente approdato Claudio Ranieri, tecnico che non ha intenzione di privarsi dell'ex capitano del Borussia Dortmund, protagonista in finale di Champions League lo scorso anno. Chi ha salutato la capitale, invece, è Ivan Juric, arrivato addirittura a scusarsi con il tedesco per non averlo impiegato dopo la trasferta di Firenze.