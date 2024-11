La metafora di Ranieri: "Arrivo dopo la grandine, mi prenderò cura della Roma"

Come il buon vino, anche il rapporto tra Ranieri e la Roma sembra migliorare con gli anni. Dopo tre giorni intensi tra allenamenti e colloqui con tutti, il tecnico giallorosso si è concesso una serata di relax, prendendo parte alla manifestazione 'Bibenda 2025', ma anche in questa occasione non si è astenuto dal parlare della sua nuova avventura, trovando una metafora in tema.