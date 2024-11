Roma, medicina Ranieri: le 4 mosse per risollevare la squadra

La testa: personalità e carattere per la risalita

La prima cura deve essere sulla testa. La squadra ha il morale sotto gli scarpini dopo aver cambiato tre allenatori in due mesi, quattro in dieci mesi, ed essere sprofondata al dodicesimo posto in classifica. L’Olimpico li contesta, i giocatori in campo non riescono a rendere e tutto il peso psicologico della situazione ricade naturalmente sulle prestazioni. Per questo Ranieri in conferenza prima di tutto ha voluto spezzare una lancia a favore dei suoi: «Io ho visto le partite e non penso che questi ragazzi non si siano impegnati. Magari correvano a vuoto e le cose non venivano». Il tecnico vuole lavorare sulla testa della sua squadra, riportando il morale alto, facendoli di nuovo divertire in campo ma al tempo stesso responsabilizzandoli di più. Specialmente i giovani. Il classico “bastone e carota”: si scherza in allenamento, ci si diverte, ma al tempo stesso il lavoro deve essere perfetto, così come la concentrazione e l’attenzione sugli esercizi. E poi naturalmete in partita: «Voglio gente che sputi sangue sul campo, che non molli di un centimetro anche se le cose vanno male. Io sono prima di tutto un tifoso e poi un allenatore. E i tifosi amano questo atteggiamento». Ecco, per ritrovare la vittoria serve la cattiveria, il carattere, la determinazione. Per ritrovare il supporto incondizionato della tifoseria, serve mettere tutto in campo come chiede Ranieri, come chiedevano anche sia Mourinho che De Rossi. E allora la spinta dell’Olimpico aiuterà anche a fare quel passo in più in partita che può decidere il risultato. Passo dopo passo, verso una serenità mentale che di fatto sarà la chiave per ritornare a giocare ad alti livelli. Ranieri è un allenatore-psicologo, capice la squadra, capice i suoi uomini e cercherà di indirizzarli verso i pensieri positivi come fatto già nelle sue precedenti esperienze alla Roma.