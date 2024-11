Ranieri "Sommelier d'Onore": è la prima volta per un personaggio dello sport

Sono giornate frenetiche, ricche di impegni, per Claudio Ranieri. L'allenatore sta svolgendo i suoi primi allenamenti con la Roma dopo il suo (terzo) ritorno sulla panchina giallorossa, chiamato a risollevare le sorti di una stagione iniziata in maniera negativa. Intanto, però, è arrivato un nuovo titolo per Sir Claudio, che è stato infatti insignito del riconoscimento di "Sommelier d'Onore", in occasione della serata di presentazione di Bibenda 2025, organizzata dalla Fondazione Italiana Sommelier.