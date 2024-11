Koné, una prestazione "da Kanté". De Rossi applaude e ora la Roma...

Ieri Barella doveva essere l'arma di Spalletti per disturbare il gioco della Francia , ma il ct dell' Italia non aveva fatto i conti con Manu Koné . Il centrocampista della Roma è stato schierato da regista , un ruolo diverso rispetto a quello che ha ricoperto in giallorosso, eppure è risultato decisivo per la vittoria dei Bleus a San Siro. Deschamps gli sta dando sempre più fiducia e spazio, in Francia sono convinti di aver trovato l'erede di Kanté (ora in Arabia): tanti i paragoni sui social tra i due centrocampisti. Guardando la sua heatmap si nota subito il dinamismo con cui ha conquistato i tifosi della Roma: Koné ha calpestato tutte le zone del campo , senza risparmiarsi mai tra pressing e gestione del pallone.

Koné, i numeri contro l'Italia

I numeri parlano chiaro: Manu ha realizzato il 94% dei passaggi tentati, è il giocatore che ha vinto più duelli (11) e quello che ha subito più falli (4), una prova della difficoltà degli Azzurri nel togliergli il pallone. Tante qualità che hanno convinto Daniele De Rossi a puntare su di lui in estate. L'ex tecnico della Roma, presente ieri a San Siro, ha insistito per avere Koné, ma il francese è arrivato solo il 30 agosto e De Rossi lo ha potuto schierare solo due volte, di cui una da titolare. Ora spetterà a Claudio Ranieri capire come utilizzare Manu al meglio: dovrà decidere se farlo giocare da mezzala dinamica come negli ultimi mesi, oppure da regista come si è visto con la Francia. Proprio Ranieri è stato l'allenatore che ai tempi del Leicester ha fatto spiccare il volo a Kanté, allora quasi sconosciuto e poi diventato uno dei migliori centrocampisti degli ultimi anni. In ogni caso, non c'è dubbio che Koné sarà uno dei giocatori da cui la Roma ripartirà per dare una svolta alla stagione.