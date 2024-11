Napoli-Roma, Pisilli trattiene Di Lorenzo e viene ammonito: salta l'Atalanta

Napoli-Roma, Pisilli ammonito: salta l'Atalanta

Intorno al 60', Il centrocampista è stato ammonito per una trattenuta a metà campo su Di Lorenzo che stava ripartendo. Davide Massa ha optato per il giallo ai danni del giocatore che era diffidato e dunque salterà la sfida contro l'Atalanta. Partita che sancirà il ritorno di Ranieri all'Olimpico come allenatore della Roma per la terza volta, ma che soprattutto sarà contro una delle squadre più in forma del campionato.