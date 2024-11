Ranieri diretta, interviste e conferenza stampa LIVE dopo Napoli-Roma

22:50

Pisilli salterà Roma-Atalanta

Il centrocampista della Roma Niccolò Pisilli, ammonito oggi contro il Napoli, salterà la prossima di campionato contro l'Atalanta perché era diffidato. Il giovane giallorosso è stato sanzionato al 60' dall'arbitro Massa per una trattenuta su Di Lorenzo.

22:35

I quattro debutti di Ranieri nella Roma

Da calciatore Claudio Ranieri ha esordito in Serie A con la Roma il 4 novembre 1973, perdendo 2-1 in casa del Genoa. Da allenatore, nelle precedenti due avventure sulla panchina giallorossa, aveva debuttato vincendo 2-1 sul campo del Siena il 13 settembre 2009, dopo aver sostituito Spalletti, e poi battendo l'Empoli, ancora per 2-1, l'11 marzo 2019, dopo essere subentrato a Di Francesco. Oggi poi è arrivato il ko contro il Napoli per 1-0.

22:25

Il digiuno della Roma a Napoli

L'ultima vittoria fuori casa della Roma contro il Napoli risale al 3 marzo 2018 (4-2 con Eusebio Di Francesco allenatore).

22:15

Ranieri al canale della Roma

Ranieri ha parlato anche al canale Youtube ufficiale della Roma: "È stata una gara difficilissima perché dobbiamo anche valutare i momenti delle due squadre: il Napoli era stato scavalcato al primo posto in classifica e quindi ci teneva, davanti al suo pubblico, spingendo e facendo bene. L'arbitro ha dato qualche giallo a noi e a loro non ha dato niente. Non è che abbia influito però devi dare i cartellini che devi dare... Però dico che, se non avessimo fatto quell'errore macroscopico, la partita era incanalata... Soprattutto nel secondo tempo avevamo ripreso noi il possesso della palla. Considerando quello che i ragazzi stanno vivendo, dobbiamo dire che siamo arrivati lì davanti e li abbiamo impensieriti, forse più noi a loro che loro a noi. Purtroppo è andata così, dobbiamo fare i complimenti all'avversario e dobbiamo tirarci fuori al più presto da questa situazione di angoscia perché i ragazzi devono giocare liberi e determinati come hanno fatto oggi. Non posso riproverare nulla ai miei ragazzi perché hanno vinto tanti duelli, hanno lottato su ogni pallone. Dobbiamo stare più attenti in alcune circostanze".

22:00

L'ex Lukaku non ha rivincite da prendersi...

Intervistato da Sky Sport, l'ex romanista Romelu Lukaku, che ha deciso il match di stasera, non pensa di avere rivincite da prendersi nei confronti del club giallorosso. Quando gli è stato chiesto se il gol di stasera ha un valore speciale, il bomber belga del Napoli ha glissato: "Penso solo a far bene, abbiamo un percorso da fare: sapevamo che fosse importante vincere e lo abbiamo fatto". Poi, ancora: "Si parla troppo di me? Io penso che non dobbiamo parlare sempre di me, penso che dobbiamo parlare della squadra e di cosa stiamo facendo, come lavoriamo tutti insieme per vincere. Poi oggi abbiamo vinto, è un altro step della nostra crescita e dobbiamo continuare così, questo è il più importante".

21:47

Conte e la vittoria sulla Roma

Antonio Conte, allenatore del Napoli, commenta la vittoria sulla Roma a Sky: "Per 75 minuti la squadra mi ha soddisfatto molto, abbiamo dominato e creato diverse occasioni in cui dovevamo essere più cinici. La Roma è una signora squadra, è arrivata davanti a noi l’anno scorso e ha fatto un buon mercato. Ha giocatori importanti dal punto di vista della struttura fisica e abbiamo concesso la traversa, dove dovevamo essere più attenti. Sono soddisfatto. Ogni partita deve essere uno stimolo, non era semplice vedersi quarti dopo i risultati delle altre. La Roma era motivata dopo il cambio di allenatore, ma ho visto una prova matura da parte nostra. Dovevamo gestire meglio gli ultimi 20 minuti".

21:35

La ripresa degli allenamenti della Roma

La Roma tornerà ad allenarsi già domani perché c'è da preparare il match di Europa League contro il Tottenham, in programma giovedì prossimo. La seduta agli ordini di Ranieri è in programma la mattina a Trigoria.

Scarica l'App del Corriere dello Sport per restare aggiornato sulla Roma:

- Download per iOS, clicca qui per scaricare

- Download per Android, clicca qui per scaricare

21:25

Le parole di Hummels

Dopo il match ha parlato a Dazn anche Hummels, schierato al centro della difesa della Roma nel secondo tempo: "Mi sento bene in campo, la sensazione è buona dopo quasi 6 mesi senza giocare. Il gol? Non è un vero errore, è una palla complicata tra portiere e difensore, magari speravo ci arrivasse Svilar, non volevo fare autogol, ma il mio compito è difendere e la prossima volta spero di fare meglio. Un allenatore ha ritenuto che non ero adatto al suo stile, è chiaro che ho bisogno di mettere minuti, lo avevo detto anche a De Rossi, ma situazioni così succedono nel calcio. Non penso mi servano tante partite, ma è la prima volta nella mia carriera che non gioco sei mesi, in due o tre partite penso di essere al top. Non sono più giovanissimo, so di avere bisogno di minuti".

21:17

Il valore della Roma

Ancora Ranieri in conferenza stampa: "Quale può essere il valore della Roma in campionato? La prestazione è positiva, ma intanto tiriamo fuori la squadra dall'infermeria e poi vedremo cosa potremo fare. Io dico che all'ultimo la classifica dice sempre il vero. Aspettiamo e vediamo quello che riusciremo a fare nel corso dell'anno calcistico".

21:15

La crisi di Pellegrini

Ranieri viene incalzato sul momento nero di capitan Pellegrini, sostituito a fine primo tempo oggi: "Ha perso il sorriso? Lo dobbiamo recuperare, aiutare, anche perché è un elemento della nazionale italiana. È un giocatore che ha grande qualità, magari in questo momento non è così sgombro e libero di pensieri. Sta a tutti noi aiutarlo".

21:12

Dahl sulla linea dei centrocampisti

Ranieri parla poi dell'ingresso di Dahl e Abdulhamid: "Avevo bisogno di due che allungassero e allargassero la difesa avversaria per questo ho messo Saud e Dahl, altrimenti avrei potuto mettere Soulé che rientrava ma rientrando il Napoli aveva degli uomini in più. Avevo lavorato tutta la settimana proprio per cercare di allargare il Napoli e mettere delle palle dentro tanto che la giocata di Baldanzi è nata proprio con una di queste azioni. Era soltanto per questo: cercare di andare a prenderli più alti, rimettendo la squadra 4-4-2 volevo dare l'ampiezza per poter fare dei cross buoni per Dovbyk"

21:10

Il momento difficile della Roma

Ranieri poi paragona la Roma di adesso al Napoli della scorsa stagione, rispondendo a un giornalista napoletano che gli chiede delle scorie dei primi due allenatori (De Rossi e Juric) che l'hanno preceduto: "Lei è giornalista qui a Napoli? Come andava lo scorso anno il Napoli? È uno sport di squadra. Quando i giocatori non si divertono più, i problemi si acuiscono, manca la fiducia. Dobbiamo fargliela ritrovare. La squadra oggi l'ho vista compatta, lottava, contro la prima in classifica. La strada è quella giusta. La luce si vede e dobbiamo insistere su questa strada".

20:58

La mancata espulsione di Lukaku

Ranieri viene interpellato sul mancato doppio cartellino giallo a Lukaku nel primo tempo: "Perché mi tirate per la giacca? Lasciatemi in pace. Mancano i cartellini, sì, l'avete visto tutti, ma va bene così. Gli arbitri possono sbagliare e dobbiamo accettarlo, sbagliamo noi... e sbagliano gli arbitri. Ci sono state due-tre situazioni: ogni volta che tiravamo noi la maglia, venivamo ammoniti, quando lo facevano quelli del Napoli no. Ma meglio starsense zitti, sennò passa il messaggio che perdo e mi lamento. Diciamo che è andato tutto bene…".

20:50

Ranieri in conferenza stampa

Ranieri ha poi parlato nella conferenza stampa al Maradona: "La partita è stata vibrante e difficile, credo che sia stata difficile anche per loro. È logico che da una squadra che era stata superata nelle partite precedenti e che voleva tornare subito prima in classifica ci aspettavamo una partita del genere. Sono sincero, per il peso delle due squadre sono contento della Roma di stasera. Abbiamo perso però la squadra ha lottato, ha creduto fino alla fine di poter rimette in piedi il risultato con il colpo di testa di Dovbyk, la girata al volo di Baldanzi. Nel secondo tempo, con la difesa a tre, abbiamo avuto più possesso di palla. Abbiamo cercato di rallentare il ritmo del Napoli, ma mi aspettavo che facessimo qualcosa di più in attacco. Il gol è arrivato per una nostra disattenzione e dobbiamo migliorare nell'attenzione difensiva perché ci sono state alcune sfasature. Però pensando a quello che stanno vivendo i ragazzi in questo momento, io sono soddisfatto. È logico che dobbiamo migliorare, ma non dobbiamo arrenderci".

20:45

La sostituzione di Pellegrini

Poi, sulla sostituzione di Pellegrini nell'intervallo, Ranieri spiega: "Avevo bisogno di altri tipo di giocatori. Non si tratta di capitano o meno. Lorenzo sta attraversando un momento particolare e va aiutato".

LUKAKU E IL FALLO SU CELIK, TIFOSI FURIOSI

20:43

Le condizioni di Dybala

Anche a Dazn, Ranieri parla di Dybala, entrato all'87': "Ho rischiato a schierarlo, si sta riprendendo, ma ho rischiato dicendogli fai quello che puoi. Io preferisco avere un giocatore una settimana dopo, ma non che si rifaccia male, lui mi aveva assicurato di stare bene e abbiamo provato. Lui è un giocatore dai colpi magici e con un Napoli tutto chiuso dietro ho provato a buttarlo in campo date le sue doti".

20:38

Gli errori della Roma

Ranieri a Dazn: "Il sistema di gioco ideale? Non c'è, è importante capire quando bisogna chiudere bene. Se vedete bene oggi abbiamo fatto due errori: nel primo Kvaratskhelia ha colpito di testa indisturbato, ma per fortuna è andata fuori, nella seconda occasione abbiamo preso gol. Abbiamo fatto una gara dignitosa, bisogna soppesare il momento di forma delle squadra, il Napoli era stato scavalcato in classifica e noi siamo in una situazione più delicata. Nel secondo tempo abbiamo avuto noi il possesso palla e due occasioni con Dovbyk e Baldanzi. È vero che Neres ha avuto un'occasione, ma noi eravamo tutti in attacco. La squadra può fare il 4-4-2 e il 3-5-2, dipende dagli interpreti perchè poi bisogna spingere sugli esterni".

20:35

Il ruolo dei big come Pellegrini e Cristante

Ranieri parla poi dei senatori dello spogliatoio della Roma, come Pellegrini e Cristante: "Devono avere personalità per aiutare se stessi e gli altri. Ho trovato una squadra chiusa, ho cercato di dare loro serenità e gioia di giocare, infatti nel secondo tempo abbiamo fatto girare più palla. Non abbiamo concesso troppe occasioni al Napoli, ne abbiamo avute pure noi. Dobbiamo saper reagire".

20:32

Ranieri e l'ingresso di Dybala

Ranieri continua il commento del ko di Napoli: "La voglia e la determinazione ci sono state, dobbiamo continuare così. C’è tanto da lavorare, ma sono positivo. Il doppio cambio nell'intervallo? Non hanno avuto quelle occasioni che, nel non far bene le diagonali, avevano avuto nel primo tempo. Abbiamo visto che alcune volte Lukaku stava da solo in mezzo ai due e alcune volte con due dei nostri e Kvara stava solo. Per fortuna che è andato El Shaarawy a chiudere. Ho cercato di quadrare dietro, ho detto ‘cerchiamo di far girar palla e affondiamo'. Dybala? L'ho rischiato per giocarmi il tutto per tutto nel finale. Avevo paura di rischiarlo, ma non sentiva niente da ieri. Già in settimana dovrebbe essere al 100% e vedremo per il Tottenham".

20:28

Le parole di Ranieri

Ranieri inizia a parlare a Sky: "Noi abbiamo dei problemi e giocavamo contro una squadra che doveva tornare in testa al campionato. Analizzando questo dico che sono contento della prestazione dei miei, poi abbiamo fatto un errore e abbiamo preso gol. Abbiamo fatto anche altri errori, ma di questo poi parleremo. Comunque resto positivo".

20:25

Le statistiche di Napoli-Roma 1-0

La Roma oggi è andata al tiro 6 volte contro le 14 del Napoli (2-1 per i ragazzi di Conte i tiri nello specchio). Il possesso di palla degli azzurri è stato del 64% contro il 36% dei giallorossi: vedi tutte le statistiche del match

20:15

Roma, 5 sconfitte nelle ultime 6 partite

La Roma ha perso 5 delle ultime 6 gare di campionato e non registrava 3 sconfitte di fila in Serie A dal periodo tra giugno e luglio 2020, con Paulo Fonseca in panchina. Anche in quel caso la terza sconfitta arrivò in casa del Napoli (2-1).

20:02

Le prossime partite della Roma

La Roma di Ranieri è ora attesa da altre due partite difficili: giovedì affronterà in trasferta il Tottenham in Europa League e lunedì 2 dicembre ospiterà l'Atalanta in campionato. Poi, sabato 7, affronterà il Lecce, sempre in casa in campionato.

19:55

Tra poco le parole di Ranieri

Claudio Ranieri, dalla scorsa settimana nuovo allenatore della Roma al posto di Juric, tra poco commenterà la partita persa 1-0 con il Napoli alle tv collegate e in conferenza stampa.

Stadio Maradona, Napoli