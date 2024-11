Pisilli: "A Napoli siamo stati squadra. Classifica e rinnovo..."

Ospite della cerimonia di premiazione della 41a edizione del Premio AICS di Cultura Sportiva Beppe Viola, Nicolò Pisilli ha avuto modo di raccontare come lo spogliatoio della Roma sta vivendo i primi giorni dell' era Ranieri , all'indomani della sconfitta di misura incassata al "Maradona" di Napoli .

Pisilli: "Ringrazio Ranieri, a Napoli siamo stati squadra"

Premiato al Salone d'Onore del CONI, Nicolò Pisilli è subito tornato sulla prestazione messa a referto nella serata di ieri al "Maradona": "Mister Ranieri ha preparato la partita in quel modo. Sono contento perché giocare è fondamentale, poi la partita non è andata nel migliore dei modi. Ringrazio il mister che mi ha fatto giocare, la posizione conta poco. Ieri l'atteggiamento è stato quello giusto, - ha aggiunto il centrocampista giallorosso - c'era voglia di non prendere gol e siamo stati compatti. Ci siamo comportati da squadra".

Pisilli sulla classifica: "Ce la possiamo giocare per le posizioni europee"

E sulla classifica, Pisilli non fa drammi: "Il campionato è ancora lungo. Ce la possiamo giocare per le posizioni europee, manca ancora un girone e dobbiamo crederci fino alla fine. Siamo su tre competizioni e dobbiamo focalizzarci su questo, senza tralasciare nulla".

Tiene banco anche il tema rinnovo per il giovane talento della Roma: "È una questione che non mi preoccupa. Non c'è nessun problema con la società e c'è tempo. Se ne occupa il mio gente", ha sottolineato Pisilli.