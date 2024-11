Oriana e il ritorno di Dybala in Argentina: "Paredes lo vuole al Boca"

Non solo Leandro Paredes , anche Paulo Dybala starebbe pensando di tornare a giocare in Argentina . Lo ha rivelato la moglie Oriana Sabatini al canale Olga, spiegando i dettagli: " Paredes ha messo nella testa di Paulo questa idea di tornare insieme in Argentina. Mi piacerebbe vedere Paulo al River Plate , la squadra di cui è tifoso mio padre, ma se Paredes lo vuole al Boca Juniors seguirà il suo amico".

Dybala, il contratto con la Roma

Paredes ha un contratto con la Roma fino a giugno 2025 così come Dybala, che però ha una clausola per il rinnovo automatico di un altro anno in base alle presenze da almeno 45 minuti in questa stagione. Una clausola che però non ne limiterà l'uso in campo, come ha sinceramente ammesso Claudio Ranieri nella conferenza stampa di presentazione.