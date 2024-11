Roma, l'Olimpico si prepara per Ranieri: oltre 50mila tifosi con l'Atalanta

ROMA - L'Olimpico si prepara per il grande ritorno di Claudio Ranieri. S ono passati cinque anni da quella partita contro il Parma che ha segnato gli addii di De Rossi da giocatore e del tecnico di San Saba. Per questo motivo il suo ritorno sulla panchina giallorossa, lunedì prossimo, è atteso dai romanisti che scalpitano per riabbracciarlo.

E allora dopo il sold out del settore ospiti del New White Hart Lane per la sfida di giovedì contro il Tottenham, anche l'Olimpico sta registrando i numeri di una volta. Saranno già oltre 50mila i romanisti presenti contro l'Atalanta, un numero che sicuramente crescerà anche nei prossimi giorni, specialmente dopo la gara di Europa League contro gli Spurs. Ranieri in conferenza ha fatto un appello ai tifosi: "Spero che non fischino più, che ci stiano vicini perché ne abbiamo bisogno". La risposta non si è fatta attendere: i romanisti sono pronti ad aiutare il tecnico e a riabbracciarlo all'Olimpico.