Ranieri sveglia Koné, il siparietto durante l’allenamento della Roma: “Bonjour!”

ROMA - Claudio Ranieri è questo: grinta e simpatia. In allenamento prima della prossima sfida di Europa League della sua Roma contro il Tottenham, il tecnico giallorosso si è reso protagonista di un simpatico siparietto. C’è Koné che sbaglia un esercizio e così Sir Claudio lo riprende subito a voce alta e un mezzo sorriso : “Bonjour!”, l’esclamazione usata per richiamare l’attenzione del centrocampista. Che continua l’esercizio nel modo giusto sotto la guida dell’allenatore: “Alè, alè, alé!”, urla Ranieri. Quanta grinta mette negli allenamenti. Solo così può dare la svolta ad una squadra che punta a ritrovarci. Magari già a Londra contro un grande avversario.

La Roma in trasferta con il Tottenham: i convocati

I giallorossi sono chiamati a vincere a Londra contro il Tottenham. La situazione in classifica non sorride: 5 punti in 4 partite. Questi i convocati di Ranieri per il match di Europa League: Angeliño, Baldanzi, Celik, Cristante, Dovbyk, Dybala, El Shaarawy, Hummels, Koné, LeFée, Mancini, Marin, N’Dicka, Paredes, Pellegrini, Pisilli, Ryan, Saelemaekers, Sangaré, Saud, Soulé, Svilar, Zalewski. Alle ore 20 Ranieri parlerà in conferenza stampa, accompagnato da Mats Hummels, nella sala del Tottenham Hotspur Stadium.