Tottenham-Roma, i convocati per l'Europa League: Dybala e Saelemaekers presenti

Dopo la sconfitta in campionato contro il Napoli, Claudio Ranieri si prepara alla seconda partita stagionale alla guida della Roma , nella difficile trasferta londinese di Europa League contro il Tottenham. Nella lista dei convocati stilata dall'allenatore è presente anche una novità: Alexis Saelemaekers , tornato disponibile dopo l'infortunio alla cavigilia rimediato a settembre. Oltre a lui, anche Paulo Dybala presente nella lista dei convocati. In vista della partita, Claudio Ranieri parlerà in conferenza stampa, accompagnato da Hummels, alle 20.

Saelemaekers di nuovo disponibile

Saelemaekers è tornato ad allenarsi in gruppo in settimana, e subito Claudio Ranieri lo ha premiato con la convocazione. In stagione il belga è sceso in campo in tre partite di Serie A, la prima, da titolare, quando ancora vestiva la maglia della Roma contro il Torino. Quindi, con la Roma, sessantadue minuti contro la Juventus e cinquanta contro il Genoa dello scorso 15 settembre.

I convocati per Tottenham-Roma

In seguito, i convocati della Roma per la sfida contro il Tottenham.