Roma, perdite in diminuzione e aumento dei ricavi: i numeri dell'ultimo bilancio

ROMA - Un miglioramento di 21,3 milioni complessivi nel bilancio , la Roma continua a lavorare per eliminare definitivamente le perdite e tornare finalmente a respirare finanziariamente dopo i tanti problemi dell'ultimo decennio. Così anche quest'anno c'è stato un significativo miglioramento del bilancio finalizzato e approvato - e pubblicato presso la Camera di Commercio il prossimo 30 novembre: se alla chiusura del precedente bilancio le perdite erano di 102,7 milioni di euro, in questo esercizio sono state ridotte a 81,4 milioni. Nel risultato finanziario sono inclusi anche i costi del contratto triennale dell'ex tecnico De Rossi e del suo staff.

Diminuiscono quindi le perdite, aumentano invece i ricavi. Il miglioramento dell'esercizio è dovuto da diversi fattori. In primis i numeri positivi registrati nel ticketing e nel merchandising: ottime prestazioni della venue, con un totale di 1.700.000 spettatori presenti alle partite allo Stadio Olimpico, raggiungendo un tasso di occupazione del 99%. L’affluenza media all’Olimpico è di circa 63.000 tifosi. Per quanto riguarda il merchandising, sono state vendute 131.000 maglie, stabilendo un record assoluto per il club giallorosso.

Non da meno anche i risultati positivi sulle sponsorizzazioni e i costi operativi di Trigoria che sono stati ridotti di circa 15 milioni di euro. Il club quindi dimostra di essere sulla strada giusta verso la sostenibilità finanziaria, mantenendo l’obiettivo di migliorare ulteriormente i propri conti con la guida della proprietà Friedkin che da quando ha preso in mano la Roma ha ridotto in modo significativo le perdite del club e investito su di esso, sborsando complessivamente un miliardo di euro al fine di rendere la Roma un patrimonio sempre più importante. Come ribadito in più occasioni dalla società, i Friedkin continueranno a investire sul club per renderlo sempre più efficente.