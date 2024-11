Roma, per i conti la garanzia è Friedkin

Roma, garanzia Friedkin

Senza una correzione di rotta la Roma potrebbe incorrere nuovamente nelle sanzioni del Fair Play Finanziario dopo che sarà concluso l’attuale settlement agreement, in scadenza nel prossimo mese di giugno. In mancanza di una profonda ristrutturazione della struttura economica, i risultati – pur rilevanti – conseguiti già l’anno scorso sul fronte degli incassi e del merchandising rischiano di rendere ancora più preoccupante la situazione. In questo momento, un club con il track record economico della Roma non può prescindere dal sostegno di una proprietà forte, capace di sostenere il club con iniezioni di capitale, ma soprattutto disponibile a farlo. Come Friedkin ha dimostrato durante gli anni della sua gestione, impiegando un volume di impressionante di risorse (quasi un miliardo complessivo) nell’investimento in un progetto che resta per ora una grande incompiuta.