Adidas promuove la Roma: sarà un Elite Team, tutti i dettagli

Nel giorno della sfida di Europa League con il Tottenham , arriva un'importante novità sull'accordo tra la Roma e Adidas . L'azienda tedesca è sponsor tecnico dei giallorossi dal 2023, e dalla prossima stagione il club sarà alla categoria "Elite", come riportato da Footy Headlines. Un salto di qualità dalla categoria "Premium" che pone la Roma sullo stesso piano delle migliori squadre europee come Real Madrid, Liverpool, Bayern Monaco, Manchester United, Juventus e Arsenal.

Roma tra gli Elite Team, cosa cambia

La Roma avrà vari benefici da questo cambiamento in "Elite Team": il club giallorosso godrà della creazione di kit autentici esclusivi, progettati per rispondere agli standard più elevati, e l’introduzione dello storico logo del trifoglio Adidas per la terza maglia, un dettaglio iconico che celebra la tradizione del marchio. Con questa mossa, la partnership tra Adidas e la Roma si rafforza ulteriormente, proiettando il club in una dimensione internazionale ancora più marcata e sottolineando il valore del progetto giallorosso tra le eccellenze calcistiche mondiali.