La Roma di Ranieri ottiene un punto d'oro e meritato sul campo del Tottenham in questa quinta giornata di Europa League portandosi a quota 6 in classifica che valgono il 21esimo posto. A Londra finisce 2-2: per gli Spurs vanno in gol il capitano Son con un tiro dal dischetto e Johnson, ma i giallorossi pareggiano due volte prima con Ndicka, assist di un ritrovato Dybala, e poi con Hummels nel recupero che diventa l'uomo della serata. Ecco gli highlights del match.