The Best Fifa, tutte le nomination: Hummels e Dovbyk candidati per la top 11

Tanta Serie A, tanti calciatori italiani, nelle nominations per i premi del The Best 2024, annunciati dalla FIFA. Per la nuova edizione del premio, vinto la scorsa stagione da Leo Messi, i grandi favoriti nella categoria "Best Men Player" sono Rodri e Vinicius, come accaduto per il Pallone d'Oro. Nelle altre, come nella Top 11, c'è grande spazio alla Serie A: tanta Inter, Bremer, ma anche Hummels e Dovbyk della Roma.