Hummels dopo Tottenham-Roma: "Finalmente qualcosa è andato per il verso giusto"

ROMA - “Finalmente qualcosa è andato per il verso giusto”. Storia social di Mats Hummels dopo la partita della sua Roma contro il Tottenham in Europa League. Match finito 2-2 proprio grazie alla rete del difensore. Un gol che porta un punto importante, ma soprattutto potrebbe essere quello della svolta. Fin qui l’ex Borussia Dortmund non è mai riuscito a brillare. Con Ranieri si sta rilanciando.

La partita di Hummels contro il Tottenham

E pensare che ieri, con quell’intervento scomposto in area dopo due minuti che ha regalato il calcio di rigore per gli Spurs, sembrava di nuovo una serataccia. Alla lunga però, Mats ne è uscito con la sua classe. E si è fatto trovare pronto per battere in rete il pallone del pareggio. Un nuovo inizio.