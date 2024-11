Ranieri diretta prima di Roma-Atalanta: segui la conferenza stampa LIVE

Il Napoli al Maradona e il Tottenham a Londra . Non poteva iniziare più in salita il ritorno di Claudio Ranieri sulla panchina della Roma. Ma "il malato sta reagendo" , per usare le parole di Sir Claudio, che a due giorni dalla super sfida di campionato contro l'Atalanta (finalmente nel suo Olimpico ) è tornato a parlare in conferenza stampa. Segui tutti gli aggiornamenti da Trigoria in diretta.

14:15

Roma-Atalanta, le statistiche

La Roma ha raccolto appena un punto nelle ultime quattro sfide contro l’Atalanta in Serie A (1N, 3P): considerando i campionati 2023/24 e 2022/23, tra le squadre affrontate quattro volte, quella bergamasca è la squadra contro cui i giallorossi hanno conquistato meno punti (uno, appunto). La Roma ha vinto appena una delle ultime 10 sfide casalinghe contro l’Atalanta in Serie A (1-0 il 5 marzo 2022): in questo parziale ha collezionato cinque pareggi e quattro sconfitte, non ripetendo mai lo stesso risultato due volte di fila (nell’ultimo incrocio di campionato all’Olimpico un pareggio 1-1).

14:00

13:51

Roma, la probabile formazione di Ranieri contro l'Atalanta

13:40

Termina la conferenza stampa di Ranieri

Termina qui la conferenza stampa di Claudio Ranieri a due giorni da Roma-Atalanta.

13:30

Ranieri sulle strategie per l'Atalanta

"Come si batte l'Atalanta? Da giocatore e da allenatore nella mia carriera non ho mai visto il nome dell'avversario. Dico sempre, bussiamo e vediamo chi c'è dall'altra parte. Sono tutte solo squadre che ti vogliono battere. Il calcio è semplicità, la cosa difficile è farlo semplice".

13:25

Ranieri: "Voglio che i tifosi pensino che ora proviamo a vincerla"

"Io sono tifoso e amo quando le squadre provano a farsi gol. In questi 4/5 mesi sapeste quante volte cambiavo canale quando vedevo palla indietro... Mettevo un film perché non mi volevo addormentare. La partita con il Tottenham è stata bellissima e la gente penso si sia divertita, poteva finire 5-5. Questo voglio, che i tifosi pensino che ora proviamo a vincerla".

13:22

Ranieri su Dovbyk

"Dovbyk ha avuto piccoli problemi, quello al ginocchio non lo sente più. Dobbiamo aiutarlo perché lui è il nostro bomber e dobbiamo dargli le palle di cui necessita altrimenti è inutile".

13:20

Ranieri su Pellegrini

"A Pellegrini ho detto che sta correndo come un pazzo e che sente il peso di questa situazione. Gli ho detto 'Voglio che tu ti diverta, stacchiamo la corrente e ti resetti. Vedrai che più avanti tornerai il centrocampista che conosco'. Nella mia carriera ho avuto due fenomeni a centrocampo e sono Lampard e Pellegrini. Quanti centrocampisti segnano come lui? Io aiuto la Roma e ho spiegato a lui il mio programma. Quanto dura? Dipende quando riattacchiamo la spina. Con il calcio non si può dire ma in allenamento già ha ricominciato a fare gol, quando sono arrivato non ci riusciva. Sta cominciando il processo di ricrescita. Lui è un ragazzo sensibile e introverso, soffre più di tutti per questa situazione. Non è stato lui a mandare via De Rossi e i tifosi lo devono sapere. Nemmeno Mancini e Cristante sono stati, hanno fatto i pazzi per farlo restare. La gente deve sapere la verità".

13:19

Ranieri su Dybala e Soulé

"Dybala lo valuto allenamento dopo allenamento, sappiamo che può cadere in alcune problematiche e io sono pronto a capirle. A Londra l'ho fatto uscire perché avevo bisogno di un giocatore che pressasse. Quando si è acceso ha fatto cose meravigliose. So che Soulé non ha fatto quelle cose splendide che fa Dybala ora ma mi ha dato tanta corsa e pressione".

13:15

Ranieri su Gasperini

"Gasperini avrebbe meritato di vincere di più, io ho fatto il mio e sono contento della carriera che ho fatto. Siamo diversi nel senso che io sono gentiluomo? Perché non mi vedete negli spogliatoi (ride, rdr). Sul modo di giocare, io cerco di fare il meglio con i giocatori che ho, non ho un sistema definito, definiti sono i giocatori che cerco di mettere nel posto migliore. Quando sono stato mandato via, mi sembra che chi mi ha sostituito non ha mai fatto meglio di me".

13:13

Ranieri e la Roma sul modello Atalanta

"Roma sul modello Atalanta? Noi ci rapportiamo alla nostra visione, ora tutti i tennisti devono sembrare Sinner e tutte le squadre l'Atalanta. Ma è un modello che hanno saputo creare dalla base. Anche Gasperini all'inizio non era andato tanto bene, poi è sbocciato e ha creato gioco e giocatori. Stanno tutti remando nella stessa direzione. Abbiamo giocatori da ripotare alla loro bellezza, poi sarà l'allenatore a dirci sì o no. 'Roma non è stata fatta in una notte', dicono gli inglesi. Dateci un po' di tempo".

13:10

Ranieri su Saelemaekers

"Saelemaekers? Noi cerchiamo sempre chi sa interpretare più situazioni, lui ama stare alto sul centrosinistro ma sta bene anche dall'altra parte. Io lo vedo bene, tutti devono aiutare. A Dovbyk ho detto di non tornare mai indietro ma a Londra ha fatto un recupero strepitoso. Una volta mi piace ma non deve sempre correre dietro all'avversario. Saelemaekers è un giocatore ritrovato, stiamo tornando quello che i tifosi conoscono".

13:08

Ranieri sui tifosi della Roma

"È importante che i tifosi risentano l'identità, dobbiamo far rinnamorare i nostri tifosi che sono magnifici. Loro capiscono se dai il massimo o no".

13:07

Ranieri prima di Roma-Atalanta

"Dobbiamo parlare dell'Atalanta, ho già detto che l'atalanta è l'orgoglio di noi italiani, stiamo affrontando la terza squadra che ha la stessa filosofia: andare in verticale e attaccare sempre, come Napoli e Tottenham. L'Atalanta è una macchina perfetta, complimenti a Percassi che all'inizio diceva che dovevano salvarsi e ora danno sempre il massimo. Affrontiamo una squadra quasi perfetta. Noi abbiamo rivisto un barlume di luce, ho visto giocatori volere qualcosa di positivo. Dobbiamo rendere orgogliosi i nostri tifosi di quello che riusciamo a fare, non è possibile fare tutto bene subito ma le note negative che avevo visto a Napoli ho visto che le hanno capite. Dobbiamo migliorare le preventive, poi possiamo vincere o perdere ma dobbiamo rendere orgogliosi i tifosi. Ricordiamoci che l'Atalanta fa quasi 3 gol a partita... È una squadra che ti mangia e io non voglio che i miei giocatori vengano mangiati. È questo che voglio che facciano di fronte ai nostri tifosi, che vorrei non se ne andassero prima. Vorrei che pensassero che abbiamo fatto tutto quello che dovevamo, questo è il mio augurio".

12:55

Conferenza stampa Ranieri in diretta

Mancano pochi minuti all'inizio della conferenza stampa di Claudio Ranieri: seguila con la nostra diretta in tempo reale da Trigoria.

12:45

Roma-Atalanta, la scelte di Ranieri

Ranieri dovrebbe insistere sulla difesa a tre con Hummels in mezzo a Mancini e N’Dicka. Sulle fasce partiranno ancora Celik e Angeliño, tutti e due importanti nel 2-2 contro il Tottenham. Pisilli è squalificato. Nel mezzo, dando per scontata la presenza di Koné, potrebbe quindi tornare titolare Cristante al posto di Paredes che ha giocato una partita intera per la prima volta dal 3 ottobre (Elfsborg-Roma) ed è piuttosto stanco. Per il resto, insieme a Dybala e Dovbyk giocherà ancora El Shaarawy se Ranieri proseguirà sulla linea del coraggioso 3-4-1-2. Altrimenti spazio a un altro centrocampista: Pellegrini, bocciato dal nuovo allenatore dopo il primo tempo inconsistente di Napoli, o Le Fée, che ancora non ha giocato un minuto dal cambio di guida tecnica.

12:31

12:20

12:10

Roma, quando parla Ranieri in conferenza stampa

Claudio Ranieri parlerà oggi in conferenza stampa da Trigoria a partire dalle 13. Segui la diretta sul nostro sito.

Centro sportivo Fulvio Bernardini, Trigoria, Roma