Roma, la rincorsa comincia da Dybala

ROMA - Senza calcoli, senza paura. Scivolata nel weekend a +2 sulla zona retrocessione, la Roma comincia un altro campionato. Di rincorsa, di speranza, di orgoglio. Con Ranieri e con Dybala , all’attacco dell’Atalanta. L’esempio di Londra è servito a restituire coraggio e autostima . Ora però sono necessarie conferme che sovvertano il copione: Gasperini, oggi squalificato, viene da sette vittorie di fila in Serie A mentre la Roma esce da tre sconfitte consecutive (da 16 anni non ne infila quattro) e ha conquistato appena 3 punti nelle ultime 6 giornate. Eppure il gol di Hummels al 91’ ha cambiato umori e percezioni : niente sembra impossibile, adesso.

Ranieri, lo sgambetto a Gasperini

Nello scorso campionato Ranieri ha beffato l’Atalanta nella sfida tra i due allenatori più anziani del campionato (1.050 panchine complessive) modificando in corsa il Cagliari in un 3-4-2-1, guarda caso il modulo varato contro il Tottenham. All’epoca schierò come centravanti Shomurodov, che curiosamente torna tra i convocati della Roma dopo l’infortunio muscolare, con Oristanio e Gaetano alle spalle. Finì 2-1 dopo il vantaggio atalantino di Scamacca, il pareggio di Augello e il gol decisivo di Viola. Stavolta Ranieri può proporre molta più qualità perché il centravanti sarà Dovbyk mentre i due trequartisti dovrebbero essere El Shaarawy e Dybala.

Roma, ecco Dybala

La speranza naturalmente è di «non essere mangiati dall’Atalanta», come ha osservato sabato Ranieri, sfruttando proprio le qualità offensive disponibili. Dybala è stato sostituito nell’intervallo a Londra apposta. Serviva molto fresco e lucido contro un avversario che non lo lascerà respirare: forse non potrà giocare novanta minuti, come qualunque tifoso si augura, ma 60-70 sì. Sotto la supervisione del nuovo capo dei preparatori atletici, Mark Sertori, Dybala ha lavorato con attenzione per raggiungere una discreta condizione e ha dato ampia disponibilità all’allenatore. Per questo Ranieri, quello che «se potessi utilizzarlo sempre per novanta minuti lo farei», gli chiede di illuminare la scena come nella prima mezz’ora al Tottenham Stadium: punizione per l’1-1 di N’Dicka, assist millimetrico per El Shaarawy vanificato dall’intervento del Var, uncinata di sinistro che ha richiesto una paratona del portiere Forster.

Dybala, l’Atalanta è quasi un tabù

L’Atalanta non gli porta molta fortuna in verità, da quando veste la maglia della Roma. Con un calcio di rigore nello scorso mese di gennaio Dybala evitò la sconfitta all’Olimpico ma nelle altre tre occasioni non ci è riuscito: in un caso, a poche settimane dalla finale di Europa League a Budapest, entrò dalla panchina e venne colpito duro da Palomino su una caviglia. Nella seconda occasione, con De Rossi allenatore, ha chiesto di non essere convocato perché non si sentiva bene. Stavolta conta di essere protagonista, dopo aver griffato l’ultima vittoria della Roma contro il Torino il 31 ottobre.

Ranieri, dubbi a centrocampo

Se Dybala è una certezza quasi granitica della formazione, così come i tre difensori e i due esterni, significa che Ranieri medita di toccare poco la squadra che ha sfidato il Tottenham. Esiste un ballottaggio a centrocampo, dove l’ex atalantino Cristante è più fresco di Paredes che ha giocato una partita intera dopo tanto tempo, e magari in attacco, dove El Shaarawy è favorito su Saelemaekers, appena tornato dal lungo infortunio. Attraverso le sostituzioni però la Roma vuole mantenere uno standard atletico sufficiente, per rimediare al gap di partenza: l’Atalanta ha riposato due giorni in più dopo la partita di Champions League contro lo Young Boys.