Roma, Ghisolfi ribadisce: "Siamo in difficoltà, ma troppi errori degli arbitri"

"Siamo in difficoltà, ma non cerchiamo alibi. La nostra difficoltà non è una ragione per accettare i piedi di tutti in testa". Il direttore sportivo della Roma Florent Ghisolfi, nel corso del pre partita di Roma-Atalanta, gara valevole per la quattordicesima giornata di campionato, ribadisce alcuni dei concetti lanciati nell'intervista esclusiva al Corriere dello Sport.