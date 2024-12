Una deviazione sfortunata con la schiena, un autogol pesante che premia l'Atalanta e penalizza la Roma che, pure, stava facendo la sua partita. Per questo quando Zeki Celik è stato richiamato in panchina da Claudio Ranieri non ha nascosto un gesto di zizza: ha preso in mano il giaccone, lo ha gettato in panchina, ha imprecato furioso e poi, confortato anche dai compagni, si è calmato. Ma certo la delusione è stata tanta: per lui e per la Roma tutta.