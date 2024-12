Ranieri, Liedholm e la battuta su Dovbyk: "Se si allenasse..."

ROMA - Prosegue il momento no in casa Roma: i giallorossi cadono anche contro l'Atalanta, all'Olimpico, a segno con De Roon e l'ex Zaniolo. Un ko pesante che l'allenatore giallorosso, Claudio Ranieri, commenta così in conferenza stampa complimentandosi anche con i nerazzurri: "Le tre prestazioni contro grandi squadre mi danno la consapevolezza di dire che possiamo lottare. Non ci aspettano partite facili, alla squadra ho fatto i complimenti per quello che hanno dato, ma le prossime - sottolinea Ranieri - saranno ancora più difficili. Il Lecce sappiamo cosa significa a Roma, abbiamo visto come ha giocato l'altra sera, non sarà semplice. Ma noi siamo pronti. Tranne Napoli dove forse non mi sono spiegato bene io, i ragazzi hanno fatto quello che gli ho chiesto. La grande squadra riesce a vincere nei momenti difficili e loro hanno vinto con due autogol. Complimenti a loro".