Diretta Ranieri: segui la conferenza stampa prima di Roma-Lecce LIVE

13:20

Ranieri: "Sono come San Tommaso"

"La squadra è pronta per lottare per la salvezza? È lo stato attuale. Stiamo lì, in questo momento lottiamo per uscire fuori dalla bassa classifica. Questi sono giocatori abituati a stare da un'altra parte della classifica. Io sono abituato a stare sia di qua che di là, per cui dobbiamo lottare. Se sto di qua o di là voglio che la squadra lotti sempre. Che vogliamo fare? Io sono convinto che i miei giocatori risponderanno colpo su colpo, alla grande. Però io sono San Tommaso. Voglio toccare per credere".

13:19

Ranieri: "Paredes è un campione"

"Paredes è un campione, l'abbimo visto nelle ultime partite. Con lui e Koné la squadra gira bene. Non penso di cambiare".

13:16

Le condizioni Hummels, Hermoso e Cristante

"Hummels si è allenato, sta bene, anche Hermoso sta bene. Cristante invece ha ancora la caviglia blu per la botta subita. Vediamo domani".

13:15

Ranieri: "Piano piano, ma ci dobbiamo sbrigare"

"Oggi hanno fatto un gran bel allenamento, hanno spinto, stanno entrando nelle mie idee. Non è facile quando dico che hanno cambiato tre allenatori o quattro in un anno, quattro con filosofie diverse di gioco e tutto. I giocatori sono delle spugne, però non è che tu al computer cambi una cosa, ne metti un'altra e tutto funziona, no? C'è chi reagisce subito, chi ha bisogno di più tempo per capire. Per me come tu ti alleni, giochi, per cui tutti i miei allenamenti sono a mille all'ora. Piano piano riusciranno a farlo anche in campionato, piano piano, ma ci dobbiamo sbrigare".

13:13

Dovbyk a rischio per il Lecce

"E' influenzato, non sta bene. Non credo di averlo a disposizione per il Lecce. Vedremo domani, ma adesso non so se si allenerà".

13:11

Ranieri: "Ecco la Roma che voglio"

"Voglio una squadra che scenda in campo senza conoscere il nome dell'avversario e faccia il suo gioco, così come abbiamo fatto a Napoli, a Londra e contro l'Atalanta. Questa è la Roma che io voglio, determinata su ogni pallone. Dobbiamo essere bravi contro una squadra brava a fare il suo gioco".

13:10

Ranieri sulla difesa a quattro

"Difesa a quattro? Possibile, ma non lo dico. Non darò vantaggi agli avversari. Ci penso stanotte e domani decido".

13:08

Ranieri: "Dicembre mese della verità"

"Adesso inizia il nostro campionato, dicembre ci dirà chi siamo e dove possiamo andare. Non ci sono partite facili. Il Lecce non molla mai, ha vinto a Venezia, ha pareggiato con la Juve al 93'. E poi ha giocatori validi con un allenatore nuovo che li fa giocare a calcio. Dobbiamo essere furbi e intelligenti perché ogni palla sarà importante".

13:07

Sul momento di Dybala

"Non è un giocatore di intensità ma di qualità. Riesce a centrare il volere dell'allenatore e della squadra".

13:06

Ranieri su Pellegrini

"Pellegrini si sta allenando bene, per me è molto importante. E’ sereno. Valuterò di volta in volta".

13:03

La conferenza stampa al via

Tra pochi minuti Ranieri sarà davanti al microfono per presentare Roma-Lecce, in agenda sabato sera all'Olimpico.

12:56

Roma-Lecce, l'ultima sfida

Il 5 novembre 2023, la Roma guidata da Mourinho mise a segno una delle rimonte più memorabili degli ultimi anni, conquistando una vittoria in una partita che sembrava ormai compromessa. Il Lecce era passato in vantaggio al 72' grazie a un gol di Almqvist. Tuttavia, il forcing finale della squadra giallorossa portò prima al pareggio di Azmoun al 91' e poi alla rete decisiva di Lukaku al 94', accompagnata da un’esultanza furiosa sotto la Curva Sud, con l’intero Olimpico in delirio.

12:49

Roma, i prossimi impegni

Oltre alla sfida contro il Lecce, Mancini e compagni affronteranno in successione Braga (Europa League), Como (campionato), Sampdoria (Coppa Italia) e Parma (campionato). L'ultimo impegno dell'anno solare è contro il Milan, a San Siro.

12:45

Ranieri, l'impatto

Da quando Sir Claudio è tornato alla Roma, la squadra ha registrato due ko in campionato (Napoli e Atalanta) e un pareggio in Europa League (Tottenham). Il calendario non era morbido.

12:41

Roma-Lecce, i precedenti

La Roma è stata sconfitta soltanto 2 volte dal Lecce nelle 38 sfide disputate.

12:38

Roma-Lecce, uno scontro salvezza

Le due squadre sono a quota 13 punti in classifica in tandem. La zona rossa dista solo due punti. Chi perde rischia di finirci dentro.

12:20

Roma, nello staff una nuova figura

12:13

Ranieri si affida ad Hummels

12:07

Pellegrini, idea rilancio

11:58

Ranieri, tra poco la conferenza stampa prima di Roma-Lecce

La conferenza stampa di Claudio Ranieri, che presenterà la sfida tra Roma e Lecce, inizierà alle ore 13, nel centro sportivo Fulvio Bernardini.

