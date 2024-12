Saud travolge Coulibaly: la reazione di Koné e Candela è clamorosa

Incredibile all'Olimpico: nel momento in cui Saud travolge Coulibaly tutto l'Olimpico è incredulo, anche perché pochi istanti prima il saudita, entrato contro il Lecce al posto dell'infortunato Celik , era stato protagonista di un auto passaggio a dir poco rocambolesco. Niente, però, in confronto al rigore. In campo Koné, anche lui travolto dal compagno, è rimasto in campo a terra con gli occhi sbarrati. Senza parole.

Roma-Lecce, la reazione di Candela al rigore provocato da Saud

Non solo Koné in campo: anche Vincent Candela, che di mestiere faceva proprio il terzino, con piedi però da trequartista, in tribuna era senza parole. E le telecamere, impietose, lo hanno inquadrato con le mani sul volto. Senza parole. Come Koné e tutto lo stadio. Ryan Friedkin, invece, è stato inquadrato solo al momento del gol del pareggio: per lui una smorfia di disappunto.