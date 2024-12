Ranieri dopo Roma-Lecce: "Rivedo il gusto di giocare". Rivivi diretta

ROMA - Boccata d'ossigeno per la Roma , che torna alla vittoria in campionato contro il Lecce (non accadeva dal 31 ottobre contro il Torino). È il primo successo per Ranieri da quando è tornato sulla panchina giallorossa: rileggi le sue parole.

23:47

La battuta su Saud e la risposta sul futuro di Paredes

"Il rigore? Ah è stato Saud. Pensavo Koné. Allora adesso mi sente (ride, ndr). Paredes? Dipende da lui, i campioni sono campioni, io fossi per me lo terrei".

23:44

Ranieri su Hummels e Paredes

"Volevo fare le cose normali, dare fiducia a una squadra che non ne aveva. Vedendo in allenamento Hummels e Paredes mi è sembrato normale metterli, l'esperienza mi ha dettato quello, mettere a proprio agio i giocatori nei loro ruoli. Dobbiamo diventare squadra, lo siamo stati in alcune partite o momenti. Vediamo cosa fare, vediamo cosa vogliamo fare da grandi. I cavalli si vedono alla fine, abbiamo potenziali e nonostante la falsa partenza il campionato è lungo".

23:41

Ranieri: "Dovbyk era costipato"

"Dovbyk era costipato, ho voluto scegliere giocatori bravi nell'uno contro uno, era importante prendere queste decisioni".

23:38

Ranieri: "Stiamo riprendendo il gusto di giocare"

Ranieri in conferenza: "Mi è piaciuta l'applicazione, come dico sempre dobbiamo dare tutto per andare a casa con la coscienza a posto. I singoli stanno riprendendo autostima e gusto di giocare a calcio, dobbiamo lavorare, migliorare, non sono contento. Con Pisilli la squadra si è riquadrata, mi era mancato contro l'Atalanta, ha presenza fisica e tecnica notevole".

23:25

Ranieri: "Pellegrini? Giocherà quando sarà spensierato"

"Saud ha una grossa velocità, sono contento per lui. Nel primo tempo era troppo timido. Va bene così, quando si vince è tutto rose e fuori, siamo mettendo il mattoncino per fare le fondamenta, piano piano. Pellegrini? Nella mia carriera ho avuto due centrocampisti che facevano gol, Lampard e Pellegrini. Lui si sente il peso addosso e non va bene. Quando lo rivedrò spensierato, rigiocherà".

23:20

Ranieri difende i Friedkin

"Ho chiesto al mio addetto stampa chi sono i presidenti americani in Serie A? Sono tanti, non li ho mai visti parlare, è il loro modo, sono fatti così, demandano e gestiscono così, parlando il minimo indispensabile".

23:14

Ranieri: "Prestazione gagliarda, Pisilli mi mancava"

Ranieri a Sky: "La prestazione è stata gagliarda, avevamo più qualità e dovevamo dimostrarlo. Abbiamo lottato e sono contento. In molti avevamo bisogno di fiducia e stima. Pisilli? Loro erano in tre contro due nostri, mi è sembrato logico dare consistenza con Pisilli, che è una bella mezzala, mi mancava perché è tosto, sa inserirsi, tirare, è giovane ma con un buon futuro già. Sono contento per la squadra e per i tifosi".

23:02

El Shaarawy: "Si riparte da qui"

El Shaarawy a Sky: "L'atteggiamento è stato giusto, nelle gare precedenti non abbiamo raccolto. Oggi lo spirito era giusto, si riparte da qui, la strada è lunga ma si può ripartire".

22:54

Mancini: "Con Ranieri stiamo migliorando"

In attesa di Ranier, queste le parole di Mancini a Sky: "Siamo in ritardo in campionato per colpa nostra, queste partite sono importanti e oggi contavano i tre punti. Dalla prima gara con Ranieri si sono visti dei miglioramenti, dobbiamo fare questo perché si può vincere o perdere con chiunque".

22:46

I gesti di Ranieri e Pisilli

Ranieri è stato omaggiato con cori, applausi e striscioni, Pisilli invece è entrato nel secondo tempo, si è beccato i complimenti del suo allenatore e ha chiuso la partita sotto la Sud. LEGGI TUTTO

22:40

Tra poco Ranieri in diretta

Tra pochi minuti è atteso Ranieri in diretta tv per analizzare e commentare il poker della Roma sul Lecce.

Stadio Olimpico, Roma