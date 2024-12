Ranieri e la frase a sorpresa in diretta: "Il nuovo allenatore? Magari sarò io..."

La frase a sorpresa arriva alla fine della conferenza stampa. A sorpresa nel vero senso della parola visto che a Claudio Ranieri non era stata fatta una domanda sul suo futuro, ma era stata fatta una domanda su quello di Leandro Paredes. "I campioni sono campioni, io lo terrei, ma decideranno lui e il nuovo allenatore". Fino a qui tutto normale. Poi Ranieri aggiunge: "Magari sarò proprio io il nuovo tecnico". Lui ride, è di ottimo umore, in sala stampa cade un po' il gelo perché non si capisce se Sir Claudio stia effettivamente scherzando o no.