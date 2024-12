Roma, che fine ha fatto Lina Souloukou? Dagli Usa: "Ruolo top per lei"

ROMA - Dopo le dimissioni e il suo addio alla Roma , accompagnato dalla contestazione dei tifosi e consumatosi subito dopo l'esonero di Daniele De Rossi , è iniziata una crisi profonda per la squadra giallorossa che non è poi riuscita a uscire dal tunnel con Ivan Juric e solo ora, con i primi effetti della cura di Claudio Ranieri , inizia a rivedere un po' di luce (grazie anche all'ultima vittoria contro il Lecce all'Olimpico ). Da allora di Lina Souloukou si sono in qualche modo perse le tracce , ma secondo quanto riferiscono negli Stati Uniti la ex Ceo romanista è pronta a tornare al lavoro nel mondo del calcio e con un incarico di primissimo livello.

Lina Souloukou, nuovo ruolo per l'ex Ceo della Roma

A rivelarlo è il 'New York Times', secondo cui la dirigente greca sarà "nominata Ceo del modello multi-club di Evangelos Marinakis, proprietario del Nottingham Forest". Sempre stando a quanto riportato dal quotidiano statunitense poi il contratto è ancora in fase di definizione e darebbe a Souloukou poteri di supervisione su tutti i club controllati dal 57enne imprenditore suo connazionale con cui ha già lavorato nell'Olympiacos (oltre al Nottingham Forest in Premier League ci sono l'Olympiacos in Grecia e il Rio Ave in Portogallo, con l'obiettivo di acquisire anche i brasilani del Vasco da Gama). "Il piano prevede che operi da Londra" aggiunge poi il 'New York Times', specificando poi che "il Forest sarà la sua priorità".