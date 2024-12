La Roma fa ancora gruppo: retroscena e racconti della festa di Natale

Festa di Natale al gran completo per la Roma. Oltre a tutti i giocatori con le famiglie e ai dipendenti, presente anche la società a partire dal vice presidente Ryan Friedkin. Cinquecento persone oltre a ospiti come Alex Britti, Maurizio Battista e Andrea Perroni a celebrare il Natale giallorosso - molto più sereno dopo la vittoria con il Lecce - con la proprietà che ha deciso di fare una festa con tutto l'universo Roma per ribadire, nonostante un 2024 complicato, il senso di unione e appartenenza. Il claim della serata: "Never stop believing", mai smettere di crederci. Più che un augurio, una speranza. Serata che almeno per la squadra è finita presto: la maggior parte dei giocatori è andata via prima delle 22.