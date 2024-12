Roma, turnover moderato con il Braga: Dovbyk c'è

La buona notizia per Claudio Ranieri e per tutta la Roma è il ritorno in campo di Artem Dovbyk. L’attaccante ha smaltito l’influenza e ieri mattina è tornato ad allenarsi al Fulvio Bernardini con il gruppo di giocatori che non sono scesi in campo nella sfida di sabato sera contro il Lecce. L’ucraino sta proseguendo il recupero dagli acciacchi che si sta trascinando ormai da mesi e che lo hanno costretto a stringere i denti e naturalmente a non giocare al massimo del suo potenziale, compromettendo le sue prestazioni e quei gol che la Roma si aspetta da lui. Ne ha segnati soltanto due nell’ultimo mese tra campionato e coppe (l’ultimo il 3 novembre), ciò significa un digiuno in dieci gare su dodici giocate da ottobre in poi: una crisi condizionata inevitabilmente dal rendimento deludente della squadra ma anche dai suoi problemi fisici. Ranieri contro il Lecce non ha voluto rischiarlo ma lo ha lasciato recuperare dall’influenza, adesso invece ci punterà forte sia per la sfida di giovedì sera contro il Braga, sia per le prossime tra campionato e coppa Italia (contro la Sampdoria). L’obiettivo del tecnico è cercare di rivitalizzarlo, di infondergli nuove certezze dopo il passo falso di quest’ultimo periodo per avere finalmente il bomber d’area che possa aumentare le chance di trovare la vittoria.