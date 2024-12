Mourinho: "Alla Roma ho sofferto tre anni per il fair play finanziario"

A pochi giorni dal gesto fatto ad Anfield Road contro il Liverpool, a cui erano seguiti riferimenti alle Premier vinte da José Mourinho, Pep Guardiola ha reagito così alla risposta dello Special One: "Lui è un altro nella lunga lista di coloro che vogliono la nostra squadra in League One o in Conference. Ma noi siamo innocenti fino a prova contraria". Una contro-risposta che non poteva passare inosservata dalle parti di Mourinho, che alla vigilia del match con l'Athletic Bilbao ha provato a gettare acqua sul fuoco: "Pep e io abbiamo lavorato insieme per tre anni, ci vogliamo bene - ha detto l'ex allenatore dell'Inter -. Non è vero che voglio che retrocedano, è vero che voglio giustizia. Le piccole squadre a volte possono essere penalizzate dal Financial Fair Play quando sforano i limiti di 5-10 euro... Anch'io ho sofferto a causa dei limiti quando ero alla Roma - ha ricordato - Non credo sia giusto. Ci vogliamo bene, lo sa. Le parole sono una cosa, i sentimenti un'altra. Tutto quello che voglio è giustizia, ma non abbiamo rancori l'uno verso l'altro".