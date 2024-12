Roma, parla Ranieri: "Pensiamo al nuovo allenatore, ma ora ci sono Braga e Como"

Claudio Ranieri parla a Trigoria alla vigilia della partita di Europa League con il Braga in programma domani all'Olimpico alle 18.45. Con lui Alexis Saelemaekers. La Roma ha bisogno di vincere per restare in corsa per la qualificazione e, magari, non passare dai playoff. Ranieri lo sa, dice di tenere alla Coppa Uefa (testuale, ndr) e pure alla Coppa Italia ma non dimentica il campionato: "Vogliamo e dobbiamo dare tutto in ogni partita". Di seguito la conferenza stampa del tecnico e dell'attaccante belga.

14:00

Ranieri e il mood positivo: "Vedo il bicchiere mezzo pieno"

"Sono sempre molto fiducioso e positivo. Vedo sempre il bicchiere sempre mezzo pieno", dice Claudio Ranieri in merito al momento della Roma. Qualche giorno fa aveva detto: "Settembre ci dirà chi siamo"

13:55

Ranieri e il rapporto con i giocatori della Roma

Queste, a Sky, altre parole di Claudio: "Cerco di entrare in sintonia con i giocatori, stimolandoli nella maniera giusta riescono a capire le richieste dell'allenatore. I giocatori devono conoscere solo un uomo mentre l'allenatore 26 teste. Io posso sbagliare di più, quindi chiedo a loro di farmi sbagliare il meno possibile. Avendo a disposizione tutto quanto riesco a capire meglio tutto".

13:20

Ranieri e le parole sul Braga

Il Braga è una buona squadra, mi aspetto una gran bella partita, Mutinho è stato un mio giocatore, loro hanno un gioco portoghese con influenze europee in verticale: pressione e buona circolazione di palla. Tutte e due le squadre vorranno vincere

13:19

Chi può sostituire Angelino?

Ranieri risponde: "C'è qui Alexis, c'è El Shaarawy, Zalewski, posso giocare a quattro. Vediamo e vediamo se ne farò a meno"

13:17

Ranieri: "Cerchiamo un allenatore bravo per la Roma"

"L'altra sera era una battuta alla Petrolini (ride, ndr). Stiamo cercando un allenatore bravo e poi speriamo di non sbagliarlo"

13:16

Ranieri e la risposta sul turnover

"Tiro le somme stasera e domattina, devo valutare bene, c'è qualcuno che non ha i 90' ma sono piccole cose da decidere nelle prossime ore"

13:15

Ranieri: "Con Ghisolfi e la proprietà parliamo del futuro allenatore"

"Io mi sto impegnando 50 e 50. Ho dei giocatori meravigliosi che mi lasciano sereno sul futuro, con la proprietà e Ghisolfi stiamo pensando a tutti, all'oggi e al mercato. Il nuovo allenatore? Abbiamo spolverato la cosa, ci pensiamo, vediamo, ma per ora sempre entrare nel dettaglio. Alla squadra ho dato il mio modo di essere, cerco empatia. Questa era una squadra ben allenata perché se la squadra corre, con il Napoli, con l'Atalanta ecc è perché era stata preparata prima e questo va detto. Io ho usufruito della loro preparazione, ma il merito è dei precedenti e della squadra"

13:11

Ranieri: "Devo parlare con Dybala: conta la coppa, ma anche il Como"

"Ci parlerò e vedrò cosa fare. Conta la coppa ma conta anche il Como": queste le parole di Ranieri su Dybala

13:10

"Siamo sempre stati professionisti"

"L'aria nello spogliatoio non è mai cambiata, siamo stati sempre professionisti, stiamo provando a tornare in alto grazie alla spinta di Ranieri": queste le parole di Saelemaekers. "Spero di essere protagonista da qui alla fine della stagione"

13:09

Ranieri su Pellegrini: "Ora è più sereno"

"Non so cosa vuole fare Pellegrini in futuro, ma lui è un ragazzo che merita. Si allena bene, lo vedo più sereno, inizia a prendere la porta e ritrova la sua caratura che è notevolissima"

13:08

Ranieri sul momento di Dovbyk

"Deve per prima cosa tornare in una buona condizione fisica: tra infortuni e influenza ha il fisico debilitato un po'. Noi dobbiamo servirlo meglio e lui si deve mettere a disposizione. Quando un giocatore della sua stazza non è al 100% non rende, ma per prima cosa deve rimettersi in forma. Se cresce l'autostima di tutta la squadra ne trarrà beneficio anche lui"

13:06

Saelemaekers sul futuro

"Mi trovo bene, come una famiglia, per me conta solo giocare a calcio e poi vedremo cosa succederà nel futuro, non dipenderà solo da me. Ma io ho la testa sulla Roma"

13:05

Ranieri sulle coppe: "Diamo il massimo e vediamo che succede"

"Ogni partita ci deve dare il massimo perché solo così si crea uno spirito di gruppo. Coppa Uefa, campionato, coppa Italia: diamo il massimo e vediamo che succede"

13:04

Saelemaekers sul momento della Roma

"Mi piace giocare un po' più fuori, ma anche dentro o quinto per me va bene tutto più di aiutare la squadra. In questo periodo conta solo fare i conti"

13:03

+++ Via alla conferenza di Ranieri +++

La prima domanda riguarda le condizioni di Soulé e del gruppo: "Ci sono tutti tranne Cristante. Soulé è il futuro, dopo un anno meraviglioso a Frosinone e pensava di fare le stesse cose. Lo vedo vivo, io e la Roma ci contiamo molto e cercheremo di tirare fuori il meglio"

12:57

Ranieri in conferenza con Saelemaekers, alle 13 il via

Tra pochi minuti via alla conferenza di Claudio Ranieri e Alexis Saelemaekers

12:53

Per Ranieri tutti in gruppo tranne Cristante

Per Ranieri oggi tutti in gruppo, compreso Celik. Unico assente Cristante

12:31

Ranieri in Coppa Italia affronterà la Samp di Semplici

Claudio Ranieri, la prossima settimana in Coppa Italia, affronterà la Sampdoria di Semplici. È ufficiale il nuovo cambio di allenatore: LEGGI TUTTO QUI

12:27

Ranieri e la Roma, il programma prima del Braga

La Roma si è allenata stamattina a Trigoria, domani partita con il Braga, venerdì scarico, sabato rifinitura e poi partenza per Como

12:26

Saelemaekers e il siparietto con Svilar

Ieri sera Alexis Saelemaekers, con Svilar, Pisilli e Soulé, è stato protagonista della serata di Natale promossa dalla Roma con gli sponsor. GUARDA QUI il divertente siparietto con Svilar

12:22

Roma-Braga, dubbio Dybala se dal primo minuto o meno

C'è curiosità per capire se domani sera Dybala giocherà o meno dal primo minuto. L'attaccante sta bene, sempre meglio, e dopo aver parlato con Ranieri deciderà. Intanto QUI le dolci foto di Paulo che fa da zio ai figli di Morata Alessandro, Leonardo e Edoardo

12:16

Attesi oltre 50mila spettatori all'Olimpico

Attesi domani all'Olimpico oltre 50mila spettatori. Niente sold out, ma comunque tanti per una partita sulla carta non di primissimo piano ma importantissima per la classifica di coppa

12:15

Alle 13 Ranieri con Saelemaekers

Alle 13 è in programma la conferenza di Claudio Ranieri e Alexis Saelemaekers

