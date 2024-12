Totti star alle Hawaii: è il calciatore più cercato

Francesco Totti si è ritirato sette anni fa, ma la sua popolarità sembra non calare mai, e non solo a Roma. Il sito di statistiche sul calcio FBref ha pubblicato un grafico degli Usa che mostra qual è il calciatore più cercato in ogni stato. La sorpresa più grande viene dalle Hawaii: nell'arcipelago famoso per le sue spiagge il giocatore più cliccato non è un'attuale stella di un top club europeo come Mbappé o Haaland, ma è proprio Totti. Un risultato che mostra quanto l'ex capitano della Roma rimanga un'icona del calcio anche diversi anni dopo il suo ritiro.