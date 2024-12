Ranieri e la battuta sul nuovo allenatore della Roma: "Chi arriva? Basta che…"

Claudio Ranieri è arrivato a Roma per salvare la stagione dopo la breve avventura di Ivan Juric. Qualcosa è cambiato, soprattutto dopo i segnali positivi contro il Lecce. Il suo mandato scadrà con la fine del campionato, poi diventerà un dirigente e avrà voce in capitolo sulla scelta del suo successore sulla panchina giallorossa. Insomma, i Friedkin gli hanno messo in mano il presente e non solo. Nella conferenza stampa di presentazione di Roma-Braga (impegno di Europa League in scena domani all’Olimpico), il tecnico di Testaccio è tornato a parlare del futuro.