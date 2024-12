Pellegrini segna con il Braga e corre ad abbracciare Ranieri: il gesto da brividi

Ai romanisti basta poco: vedere la squadra che si impegna e, magari, ritrovare i giocatori più importanti. Lorenzo Pellegrini è uno di questi, non fosse altro perché è il capitano della Roma e negli ultimi mesi non era stato brillante, per usare un eufemismo. Ranieri, che prima che un allenatore è un uomo di calcio e di sport esperto e navigato, ha capito il momento e lo ha lasciato fuori per tutelarlo. Stasera contro il Braga Pellegrini è partito titolare ed è lui che ha portato la Roma in vantaggio dopo 10', colpendo poco dopo di testa (non la specialità della casa) una traversa. Finalmente Lorenzo ha sorriso e con lui l'Olimpico tutto.